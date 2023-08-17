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لبنان

خطرٌ بين المنازل في لبنان.. تحذيرٌ من إنفجارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-08-2023 | 01:45
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تجدّدت مؤخراً تحذيراتٌ عالية المستوى في أوساط قطاع المحروقات من "المازوت المغشوش" الذي بات الكثير من أصحاب المولدات يعانون منه خلال الشهر الماضي بشكلٍ لافت، لاسيما خلال موسم الحرّ والحرارة المرتفعة.
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ولفتت المعلومات إلى أنَّ هناك مخاوف جدية لدى عددٍ كبير من أصحاب المولدات من تكبّد خسائر فادحة جراء ذاك المازوت الذي يؤدّي إلى إنفجارات لمولداتهم أو تعطلها لأيام.
وأشارت المصادر إلى أنّ ما يجري يحتاجُ إلى معالجة فورية من وزارة الطاقة والمعنيين فيها، خصوصاً أن الأمر خطيرٌ جداً ويُهدّد المواطنين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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