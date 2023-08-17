إشارة بارزة في "امتحان لودريان" غابت بين السطور

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في خضم الانشغال بالتعليق على "سابقة" توزيع رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان على رؤساء الكتل النيابية والنواب والطلب منهم أجوبة مكتوبة خطية على سؤالين محوريين حول الاستحقاق الرئاسي، غاب عن المعلقين الوجه الإيجابي الذي برز في الرسالة والذي تمثل في الإشارة الى "انتخابات مفتوحة " بعد "الاجتماع والمشاورات الثنائية" علما ان كل ذلك يرتبط بترقب ما ستفضي اليه الخطوات التي سيقوم بها لودريان ومواقف الافرقاء منها.وفي هذا السياق، انطلقت الاتصالات على أكثر من صعيد في مسعى لتوحيد موقف قوى المعارضة، التي اعلن 31 نائبا بيانا باسمها امس وستصدر لاحقاً بياناً آخر، وقد حددت رؤيتها للمهمات والمواصفات انطلاقاً من بيان اللجنة الخماسية.وقالت مصادر معنية "ان قوى المعارضة باتت متفقة على الرد على الدعوة، خصوصاً لناحية المواصفات التي طلبها لودريان بشأن رئيس الجمهورية العتيد، مشددة على أنَّ هذه المواصفات كانت واضحة في ورقة العمل التي خرجت عن الاجتماع الخماسي الأخير في قطر، وبالتالي هناك إلتزامٌ بما تمّ إعلانه هناك."وأكّدت المصادر أيضاً "أنَّ الإتصالات المستمرة خلف الكواليس ستُفضي إلى إتفاقٍ مُوحَّد بين جميع قوى المعارضة، على أن يتم إبلاغه إلى لودريان عندما يحدد موعد وشكل اللقاء المزمع عقده".في المقابل، بدا الارباك واسعا حيال الرسالة، من قبل الجهات المتعاطفة أساسا مع المبادرة الفرنسية، وبدا واضحا ان هناك صعوبة لديها في اتخاذ أي موقف متحفظ من الخطوة".