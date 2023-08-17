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لبنان

الرئيس سليمان: المجلس النيابي سيد نفسه

Lebanon 24
17-08-2023 | 02:43
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كتب الرئيس السابق ميشال سليمان على منصة "إكس": "لنتذكر ان المجلس النيابي سيد نفسه وهذا يتطلب من النواب الحفاظ على هذه السيادة، كما يتطلب من الشعب الذي هو مصدر كل السلطات منع اي كان من التفريط بهذه الاستقلالية".
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