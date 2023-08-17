الرئيس سليمان: المجلس النيابي سيد نفسه

كتب الرئيس السابق ميشال سليمان على منصة "إكس": "لنتذكر ان المجلس النيابي سيد نفسه وهذا يتطلب من النواب الحفاظ على هذه السيادة، كما يتطلب من الشعب الذي هو مصدر كل السلطات منع اي كان من التفريط بهذه الاستقلالية".

Advertisement