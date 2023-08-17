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لبنان

في طرابلس... كميات من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:04
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نفذت دورية من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية، عمليات دهم في أسواق أبي سمراء وأحيائها شملت محال السوبرماركت وبيع الألبان الأجبان والمواد الغذائية، وصادرت كميات فاسدة منها ومنتهية الصلاحية، بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها للمواطنين. 
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وعمد المراقبون في الدائرة الصحية الى تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، والى إتلاف هذه الكميات بإشارة القضاء المختص.
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