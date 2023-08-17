مداهمات في دار الواسعة.. اليكم ما يجري

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نفذت قوة كبيرة من استخبارات الجيش تساندها وحدات من الجيش عمليات دهم في دار الواسعة، على منازل مجموعة من المعتدين على شبكة مياه اليمونة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وكانت الاعتداءات على شبكة المياه قد أدت الى انقطاع المياه عن عشرات القرى في غرب بعلبك التي تستفيد من مياه اليمونة .