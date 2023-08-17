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لبنان

مداهمات واشتباكات للجيش في البقاع الغربي.. قتلى وجرحى بسبب شاحنة اسمنت

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:25
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يسير الجيش بمؤازرة قوة من المخابرات دوريات مؤللة في بلدة حوش الحريمة (القادرية) في البقاع الغربي، بحثا عن مطلوبين أطلقوا النار ليلا على دورية تابعة له كانت تقوم  بمداهمة على خلفية ملاحقة مطلوبين قاموا بمصادرة شاحنة اسمنت، ورفضوا إعادتها لاصحابها او دفع ثمنها رغم تدخل الجيش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي التفاصيل، ان اشتباكات اندلعت في خلال مداهمة قوة من مخابرات الجيش لشخص يدعى خالد العسكر، عمد على احتجاز شاحنة تحمل اسمنتاً رفض اعادتها لصاحبها، بعد استدراج السائق الى البلدة وافراغ حمولتها. وعلى اثر شكوى من صاحب الشاحنة لمديرية مخابرات الجيش، حاولت الاتصال والتواصل مع خالد العسكر واسترداد الشاحنة الا انه رفض تسليمها مبديا عن تحدي في لهجته مع الضابط المتصل، فما كان من الجيش الا ان داهم مكان العسكر وعمل على تحرير الحمولة وتوقيف مطلقي النار.

وقد أسفر الحادث عن وقوع عدد من القتلى، عرف منهم: عبد الرحمن محمد الأحمد، وعلي خالد الحسن، وسقوط عدد من الجرحى الذين توزعوا على مستشفيات المنطقة للمعالجة وهم: عزو علي العسكر، عمر حسين العسكر، رامي محمد أبو عيد، عمر علي العسكر، وعبد علي العسكر.
 
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