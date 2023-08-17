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لبنان

الجلسة التشريعية... النصاب لم يكتمل والحضور اقتصر على 53 نائباً

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:42
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 اعلن الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ان عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة 53 نائبا، وبالتالي تم إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم لعدم اكتمال النصاب.
 
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وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد وصل الى  ساحة النجمة  لترؤس الجلسة العامة التشريعية، وفور وصوله الى مجلس النواب عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 
وبعد انتهاء اللقاء بين الرئيسين بري وميقاتي، اعلن الاخير "أننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً واقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي وإذا لم نقر قانون إعادة هيكلة المصارف سنقع بأزمة أكبر واللهم إنني قد بلّغت".

وسأل: "هل يوجد اكثر الحاحا من المشاريع المطروحة على جدول اعمال مجلس النواب اليوم؟"
 
وخلال وجودهم في المجلس النيابي عبّر بعض النواب عن مواقفهم التي جاءت على النحو التالي: 
 
سعد
قال النائب أسامة سعد لـmtv: نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه.
 
فرنجيه
بدوره وفي تصريح عبر "الجديد"، أكد النائب طوني فرنجيه انه : "يجب انتخاب رئيس للجمهورية قادر على مقاربة الأمور الحساسة وخلق مناخ سياسي ملائم لمواجهة التحديات المصيرية".
 
عبدالله
وقال النائب بلال عبدالله من ساحة النجمة: سنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية ونأسف لعقد هذه الجلسة والكهرباء "مقطوعة" في لبنان.
 
فرام 
واعتبر النائب نعمة فرام من ساحة النجمة ان: لا نشرع إلا تشريع الضرورة وكل طرف سياسي يعمل وفق قناعاته. 
 
الصايغ
واعتبر النائب سليم الصايغ ان: المجلس النيابي متجه إلى "محل خارج الدستور" والدليل مقاطعة النواب للجلسة التشريعية.
 
حمدان
وقال النائب فراس حمدان: مشاريع القوانين المقترحة هي "نصبة" جديدة على اللبنانيين وعدم تحمّل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس
 
 
 
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