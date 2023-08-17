30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي التقى بو حبيب.. والأخير اطلعه على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا
Lebanon 24
17-08-2023
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.
وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.
Advertisement
سفير الهند
واستقبل رئيس الحكومة سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.
النائب سعد
كما التقى الرئيس ميقاتي النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: تركز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الاحداث الاخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ، لا سيما ان هؤلاء الاشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، واتت هذه الاضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير، وعرضنا مع الرئيس ميقاتي السبل الكفيلة للتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بان تقوم الهيئة بمسح وتقدير للاضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات.هذه مسألة اساسية ومهمة وتتقدم على اي موضوع اخر.
اضاف: نحن نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف اطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الاحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، والتي ادت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في اسرع وقت ممكن.
وقال: كما نعلم فان لبنان يمر باوضاع صعبة مالية واقتصادية ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي تاتي هذه الاحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همنا الاساسي هو ان امن مدينة صيدا والامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطينى في مخيماته كي لا نضيف الى البلد ازمات جديدة على الازمات التي يعيشها ، خصوصا اننا في ايام صعبة ويبدو ان الاتي منها سيكون الاصعب ، لذلك علينا التخفيف من هذه الازمات قدر المستطاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم
Lebanon 24
خبر عاجل عن الكهرباء... هذا ما سيحصل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم
06:39 | 2023-08-16
16/08/2023 06:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... شاهدوا ما حصل بعدما نزل من سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... شاهدوا ما حصل بعدما نزل من سيارته! (فيديو)
08:38 | 2023-08-16
16/08/2023 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في بيضة "كيندر"... ما عُثر عليه داخلها لا يخطر على البال!
Lebanon 24
مفاجأة في بيضة "كيندر"... ما عُثر عليه داخلها لا يخطر على البال!
11:00 | 2023-08-16
16/08/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
23:24 | 2023-08-16
16/08/2023 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تحسم الجدل... هل فعلاً ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها؟
Lebanon 24
صورة تحسم الجدل... هل فعلاً ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها؟
07:25 | 2023-08-16
16/08/2023 07:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:28 | 2023-08-17
ميقاتي التقى بري ولقاءات ديبلوماسية في السرايا: وصلنا الى مرحلة صعبة جدا
03:42 | 2023-08-17
الجلسة التشريعية... النصاب لم يكتمل والحضور اقتصر على 53 نائباً
05:00 | 2023-08-17
عين باسيل على التسوية!
06:00 | 2023-08-17
بيان نواب المعارضة: المسار الجديد بدأ ولا ثلث للتعطيل
05:55 | 2023-08-17
بعد توقف معملي دير عمار والزهراني.. لا مياه في كل هذه المناطق!
05:51 | 2023-08-17
بعد انقطاع الكهرباء عن اللبنانيين... هذا ما أعلنته شركة "برايم ساوث" في بيان
فيديو
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
17/08/2023 13:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
17/08/2023 13:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
17/08/2023 13:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24