Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى بو حبيب.. والأخير اطلعه على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1098369-638278682921619990.jpg
Doc-P-1098369-638278682921619990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.

وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.
Advertisement

سفير الهند
واستقبل رئيس الحكومة سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.

النائب سعد
كما التقى الرئيس ميقاتي النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: تركز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الاحداث الاخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ، لا سيما ان هؤلاء الاشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، واتت هذه الاضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير، وعرضنا مع الرئيس ميقاتي السبل الكفيلة للتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بان تقوم الهيئة بمسح وتقدير للاضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات.هذه مسألة اساسية ومهمة وتتقدم على اي موضوع اخر.

اضاف: نحن نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف اطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الاحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، والتي ادت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في اسرع وقت ممكن.

وقال: كما نعلم فان لبنان يمر باوضاع صعبة مالية واقتصادية ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي تاتي هذه الاحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همنا الاساسي هو ان امن مدينة صيدا والامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطينى في مخيماته كي لا نضيف الى البلد ازمات جديدة على  الازمات التي يعيشها ، خصوصا اننا في ايام صعبة ويبدو ان الاتي منها سيكون الاصعب ، لذلك علينا التخفيف من هذه الازمات قدر المستطاع.

 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:28 | 2023-08-17
03:42 | 2023-08-17
05:00 | 2023-08-17
06:00 | 2023-08-17
05:55 | 2023-08-17
05:51 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24