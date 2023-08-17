بعد حادثة البقاع الغربي.. هذا ما أعلنه الجيش





بتاريخ 16 /8 /2023، لدى تدخل دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش لمعالجة إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي، تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار. وقد أوقِف 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.

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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 16 /8 /2023، لدى تدخل دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش لمعالجة إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي، تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار. وقد أوقِف 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

وكان "لبنان 24" أشار إلى ان الجيش يسير بمؤازرة قوة من المخابرات دوريات مؤللة في بلدة حوش الحريمة (القادرية) في البقاع الغربي، بحثا عن مطلوبين أطلقوا النار ليلا على دورية تابعة له كانت تقوم بمداهمة على خلفية ملاحقة مطلوبين قاموا بمصادرة شاحنة اسمنت، ورفضوا إعادتها لاصحابها او دفع ثمنها رغم تدخل الجيش.