ميقاتي التقى بري ولقاءات ديبلوماسية في السرايا: وصلنا الى مرحلة صعبة جدا



وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له."

Advertisement أضاف: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي،ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلك المصارف. من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة.اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته."

ولفت ردا على سؤال الى ان "ازمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة." إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي اليوم.وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له."أضاف: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي،ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلك المصارف. من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة.اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته."ولفت ردا على سؤال الى ان "ازمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة."

لقاءات السرايا

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.



وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.



سفير الهند

واستقبل رئيس الحكومة سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.



النائب سعد

كما التقى الرئيس ميقاتي النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: "تركز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الاحداث الاخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ، لا سيما ان هؤلاء الاشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، واتت هذه الاضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير، وعرضنا مع الرئيس ميقاتي السبل الكفيلة للتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بان تقوم الهيئة بمسح وتقدير للاضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات.هذه مسألة اساسية ومهمة وتتقدم على اي موضوع اخر."

اضاف: "نحن نستمر بالقيام بالمساعي لتثبيت وقف اطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الاحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، والتي ادت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في اسرع وقت ممكن."



وقال: "كما نعلم فان لبنان يمر باوضاع صعبة مالية واقتصادية ولها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي تاتي هذه الاحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همنا الاساسي هو ان امن مدينة صيدا والامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطينى في مخيماته كي لا نضيف الى البلد ازمات جديدة على الازمات التي يعيشها ، خصوصا اننا في ايام صعبة ويبدو ان الاتي منها سيكون الاصعب ، لذلك علينا التخفيف من هذه الازمات قدر المستطاع."



