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لبنان

بيان هام من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:40
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أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً يُظهر موجودات المصرف المركزي، ويتضمّن التزاماً مكتوباً، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة، بعدم المساس بالاحتياطي.

إليكم نصّ البيان مرفق.
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