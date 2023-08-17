وزير الزراعة يستقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، سفير الجمهورية اللبنانية في المملكة العربية السعودية السيد فوزي كبارة.



وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان و المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان و السعودية لا سيما على المستوى الزراعي.

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