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لبنان

وزير الزراعة يستقبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية

Lebanon 24
17-08-2023 | 05:13
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، سفير الجمهورية اللبنانية في المملكة العربية السعودية السيد فوزي كبارة.

وجرى عرض للأوضاع العامة  في لبنان و المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان و السعودية لا سيما على المستوى الزراعي.
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