لقاء في زحلة بحث في شؤون الطائفة الارثوذكسية

بمناسبة عيد رقاد والدة الاله، عُقد لقاء حول مائدة محبة صيامية في المطعم الخيري لجمعية مار نقولا في زحلة، تم البحث خلاله في كافة الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية، كما تركز البحث أيضا في شؤون الطائفة الارثوذكسية في لبنان عامة وفي البقاع.

Advertisement