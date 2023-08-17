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لبنان

الصليب الاحمر نقل جثة لبناني من فلسطين المحتلة

Lebanon 24
17-08-2023 | 05:21
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نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة الحدودي  الى داخل الاراضي اللبنانية جثة اللبناني ميشال الياس راحيل 74 عاماً، وسلمته الى الصليب الاحمر اللبناني الذي سلمها الى ذويه في بلدة دبل الجنوبية. 
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 يذكر ان راحيل كان داخل فلسطين المحتلة في العام 2000.
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