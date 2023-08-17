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لبنان

بعد انقطاع الكهرباء عن اللبنانيين... هذا ما أعلنته شركة "برايم ساوث" في بيان

Lebanon 24
17-08-2023 | 05:51
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صدر عن شركة "برايم ساوث" بيان حول انقطاع الكهرباء، وقد جاء فيه:
 
 
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