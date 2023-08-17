نائب رئيس اتحاد النقل البري: سندعي على مجلس إدارة الضمان

حمّل رئيس نقابة جبل لبنان ونائب رئيس اتحاد النقل البري في لبنان منصور سيلفا مجلس إدارة الضمان المسؤولية عن "تعطيل مصالح الشعب اللبناني المضمون وذلهم امام جميع مراكز الضمان بحجة عدم توفر الورق او الحبر او الكهرباء او الموظفين مع العلم ان المواظفين يحضرون الي مكاتبهم يوميا للعمل لكن وسائل العمل معطلة".

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وأشار في بيان، الى أنه "منذ ثلاث سنوات والمضمونون يعانون من سوء المعاملة داخل مراكز الضمان. مافيا وأكثر من مافيا. انه مجلس إدارة الضمان. سندعي عليكم أمام النيابة العامة ونحملكم مسؤولية تقاعصكم الإداري تجاه المضمونين. كما أن هذا البيان يعتبر بمثابة إخبار للنيابة العامه. الله يرحمك عبد الأمير نجده لو كنت لا تزال موجودا لما سمحت لهم بإذلال المضمونين والسائقين العموميين. صوتك كان يرعبهم".