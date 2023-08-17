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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مختار هذه البلدة... ما السبب؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت مختار بلدة برالياس و8 سوريين يشكلون شبكة لتزوير أوراق رسمية لنازحين سوريين.
 
وتمّ ضبط مئات الاوراق الرسميّة المزورة بحوزتهم.
 
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برالياس

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