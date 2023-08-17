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لبنان

الإنترنت توقفت في عدد من المناطق... هذا ما أعلنته "أوجيرو" منذ قليل

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:05
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أعلنت "أوجيرو"، أنّ عطلاً تقنيّاً طرأ على الشبكة المحلية ممّا أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق.
 
 
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