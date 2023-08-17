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لبنان

وزارة الخارجية: لبنان تبلّغ إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:42
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان حول الهجرة غير الشرعية، وجاء فيه:
تبلّغ لبنان إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتّجاه قبرص. وإذ تدين وزارة الخارجية والمغتربين الهجرة غير الشرعية، تؤكّد إلتزام لبنان بإستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها. وتشدّد على رفض لبنان إستقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان على متنه.
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هذا وتعرب الوزارة عن قلقها إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة".
 
 
 
 
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