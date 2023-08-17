إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن ابراهيم الشيخ، تُوفي متأثراً بجراحه، اثر تعرضه لحادث صدم من قبل جيب من نوع "crv" تقوده شابة على أوتوستراد الميناء - بيروت.

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