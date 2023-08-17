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لبنان

إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المواطن ابراهيم الشيخ، تُوفي متأثراً بجراحه، اثر تعرضه لحادث صدم من قبل جيب من نوع "crv" تقوده شابة على أوتوستراد الميناء - بيروت.
 
 
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