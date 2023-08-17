Advertisement

لبنان

التجنيس غير المباشر عبر التبني.. هذا ما يقوله القضاء!

Lebanon 24
17-08-2023 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1098420-638278816167263104.jpg
Doc-P-1098420-638278816167263104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت مندوبة" الوكالة الوطنية للإعلام" أنه، رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تجنيس غير مباشر نتيجة عدم اعتراض هيئة القضايا على دعاوى التبني المقامة بغالبيتها من الطائفة المسيحية، أمام دوائر التنفيذ في بيروت تحديداً، بداعي عدم وجود محامين لديها، ما يؤدي الى تسجيل الأطفال المتبنين في دوائر النفوس ومنحهم الجنسية اللبنانية، توضح رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ما يلي: 
Advertisement

1- إن هيئة القضايا التي تمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم تدافع عن حقوق الدولة اللبنانية من دون أن تعير أهمية لدين مَن يدعي حقاً بوجهها.

2- إن التبني مسموح فقط في الدين المسيحي حسب قوانين الأحوال الشخصية ما يجعل دعاوى التبني محصورة بالمسيحيين فقط.

3- إن التبني ليس من شأنه منح الجنسية اللبنانية للأولاد المتبنين، لأن هؤلاء مسجلين أصلاً في دوائر الأحوال الشخصية من قبل الجمعيات المجازة للقيام بذلك، وبالتالي يتمتعون بالجنسية اللبنانية قبل التبني.

4- إن هيئة القضايا كشخصٍ شريف لا تعترض على تنفيذ أحكام التبني عندما تتوافر فيها الشروط القانونية، ولم تتلكأ يوماً عن الاعتراض بسبب عدم وجود محامي دولة، بل يقوم أحد القضاة الملحقين بها تنظيم الاعتراض حيث يقدمه محامي دولة في حال وجوده، وإلا أحد المساعدين القانونيين الملحقين بها.

5- تستهجن هيئة القضايا المؤتمنة على مصالح الدولة اللبنانية ما تتعرض له الهيئة من حملة إعلامية ممنهجة لإثارة الرأي العام ضدها.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:10 | 2023-08-17
04:28 | 2023-08-17
03:42 | 2023-08-17
05:00 | 2023-08-17
10:12 | 2023-08-17
10:06 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24