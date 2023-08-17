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لبنان

عبود: الحركة السياحية ستستمر بالزخم نفسه في النصف الثاني من آب

Lebanon 24
17-08-2023 | 08:09
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 أكد رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود، في بيان اليوم، ان "شهر آب شكل شهر الذروة على المستوى السياحي، حيث سجلت الحركة السياحية خلال هذا الشهر ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع آب 2022، وذلك كما توقعنا وذكرنا سابقاً".
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وقال : "على الرغم من بعض الأحداث الأمنية والخضات السياسية التي حصلت، بقيت الحركة بأوجها وزخمها"، مطمئناً الى ان الحركة السياحية" ستستمر بالزخم نفسه في النصف الثاني من آب الجاري".

وتوقع ان "تكون حصيلة حركة الوصول الى مطار بيروت في ىب بين 630 ألفاً الى 650 ألف راكب"، مشيراً الى ان "ما بين 35% و38% من حركة الوصول (أو الوافدين) هم من السياح العرب والأجانب".

وتمنى عبود ان "لا تتكرر الأحداث التي حصلت وان تبقى الأمور محافظة على الأمن والاستقرار"، مشدداً على ان السياحة ستبقى هي "القاطرة الاقتصادية للبنان".
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