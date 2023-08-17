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لبنان

مساعدة طبيّة من سلطنة عمان إلى لبنان

Lebanon 24
17-08-2023 | 08:24
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في مسقط إرسال الهيئة العمانية للاعمال الخيرية مساعدة انسانية طبية الى لبنان تتضمن حوالي الـ20 طن من الادوية المنقذة للحياة، وللطوارئ وللرعاية الخاصة. وتأتي هذه المساعدات تقدمةً من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، ومن المتوقّع وصولها جوًّا بين ١٠و ١١ ايلول القادم. 
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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن إمتنانها لسلطنة عُمان الشقيقة لوقوفها إلى جانب لبنان وتقديمها المساعدة التي يحتاجها في ظلّ هذه الظروف الصعبة.
 
 

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