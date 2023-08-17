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لبنان

مولوي عرض شؤونا انمائية مع بعض النواب

Lebanon 24
17-08-2023 | 08:59
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه ظهر اليوم ،  النواب اسعد درغام ووائل ابو فاعور وغادة ايوب، وبحث معهم في شؤون انمائية خاصة بمناطقهم.
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