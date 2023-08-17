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لبنان

أطلق النار عليه وقتله في السوق التجاريّ في بعلبك

Lebanon 24
17-08-2023 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في السوق التجاريّ في مدينة بعلبك.
 
 
وفي التفاصيل، قام المواطن اللبناني و.د بإطلاق النار على السوريّ م.س من مسدسٍ حربيّ، فأصابه في صدره، وتُوفي.
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بعلبك

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