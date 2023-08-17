أطلق النار عليه وقتله في السوق التجاريّ في بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في السوق التجاريّ في مدينة بعلبك.

وفي التفاصيل، قام المواطن اللبناني و.د بإطلاق النار على السوريّ م.س من مسدسٍ حربيّ، فأصابه في صدره، وتُوفي.