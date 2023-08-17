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لبنان

"نحن في حالة طوارئ".. هذا ما كشفه رئيس المطار عن انقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
17-08-2023 | 09:15
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تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورا ومقاطع فيديو عن انقطاع التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي يشهد حاليا حركة مسافرين نشطة خلال موسم الصيف تزامنا مع عودة المغتربين.
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وفي اتصال مع مدير عام الطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن، كشف لموقع "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن "الأمور في المطار تسير على ما يرام حتى اللحظة، على أمل أن يعود التيار الكهربائي بسرعة".

ونفى الحسن "صحة المعلومات والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عن إطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف داخل قاعات المطار".

وأضاف: "نحن في حالة طوارئ وصلنا لها اليوم الخميس، ونشغل المطار على الطاقة المتوفرة من المولدات الخاصة كي تستمر وتيرة العمل على ما كانت عليه قبل أزمة الكهرباء".

وقال: "لا يمكن لأي مطار في العالم أن يعمل على المولدات الكهربائية الخاصة لفترة طويلة. الحل عودة التيار في أسرع وقت ممكن".

ومن جهة أخرى، كشف مصدر في طيران الشرق الأوسط لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الصور المنشورة للمطار مطفأ الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية "قديمة ولا تعبر عن واقع الحال الآن".

وأضاف المصدر: " المطار يعمل حاليا بأربعة مولدات ضمن خطة الطوارئ، كما أن شركة خطوط طيران الشرق الأوسط تملك كذلك مولداتها الخاصة التي تؤمّن لها استمرارية العمل مع الخطوط العالمية ومواعيد الإقلاع والهبوط".
 
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