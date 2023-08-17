في البقاع.. الجيش يوقف 5 سوريين ومختاراً

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 16 / 8 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس – البقاع 5 سوريين لتجولهم بأوراق ثبوتية مزورة، كما أوقفت المختار (ز.ع) الذي أقدم على تزوير الأوراق لقاء بدل مالي.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".