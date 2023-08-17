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لبنان
باسيل: "أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل"
Lebanon 24
17-08-2023
|
09:59
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كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "اكس":
"من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ في ١٧ آب، نفس التاريخ الذي اقرّ فيه سنة ٢٠١٠ قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية.
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13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويل، وانشالله الآتي أفضل.
وعدنا للبنانيين ان نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هالثروة بالقانون ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة.
أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل…"
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