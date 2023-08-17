Advertisement

لبنان

"الهيئات الاقتصادية": لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين

Lebanon 24
17-08-2023 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1098460-638278889029455719.jpg
Doc-P-1098460-638278889029455719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت "الهيئات الاقتصادية" برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً دعت فيه وزارة الخارجية الى" العودة عن قرارها بانهاء عقود الملحقين الاقتصاديين".
وجاء بيان الهيئات الاقتصادية على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.
Advertisement
وشددت الهيئات الاقتصادية على "ضرورة ان تعمل كل الجهات المسؤولة والمعنية في الدولة اللبنانية لتأمين الاحتياجات التمويلية لتأمين رواتب الملحقين الاقتصاديين لدورهم الأساسي في تحقيق مصالح لبنان الاقتصادية وتسويق المنتجات والعلامات التجارية وكذلك تسويق لبنان على المستوى السياحي في الدول الموجودين فيها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:10 | 2023-08-17
12:12 | 2023-08-17
11:36 | 2023-08-17
11:32 | 2023-08-17
10:51 | 2023-08-17
10:39 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24