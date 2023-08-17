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لبنان

أنطوني مفقود منذ 3 أيّام... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 10:39
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البـــــلاغ التّالــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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-  أنطوني كرم كرم (من مواليد عام 1987، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 14-8-2023 مكان عمله الكائن في محلّة جلّ الدّيب، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يعاني من حالات عصبيّة.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 713517-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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