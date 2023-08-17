شيخ العقل استقبل وفوداً وعزى في عيتات وبعذران

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة، في بيروت اليوم، وفد منظمة "الرؤية العالمية" برئاسة مدير العمليات رامي شما، للاطلاع على طبيعة عمل المنظمة والبحث في سبل التعاون.كما استقبل وفدا من "اتحاد الجمعيات في الشوف" لعرض الواقع والاطلاع على الأفكار المطروحة للمستقبل. وطرح الوفد تساؤلات عن موضوع "بيت اليتيم الدرزي" وكيفية معالجة الأمور.وأكد أبي المنى "ضرورة حماية مؤسسة بيت اليتيم ودعمها وتطويرها، وضرورة معالجة الملاحظات المطروحة بايجابية وجدية".كذلك، استقبل وفدا من جمعية " الدروز اللبنانيين" في فرنسا، ضم: عضو ومؤسس الجمعية مجدي يحيى، الدكتور رمزي أبو عكر، والدكتورة هلا فياض، وتناول البحث عمل الجمعية، واستمع الوفد الى توجيهات أبي المنى.ومن زوار دار الطائفة الشاعر شوقي بزيع، الذي استذكر صداقته بالشيخ أبي المنى الشاعر"، متحدثا عن "الحول السياسي الذي يصيب المسؤولين بمعظمهم".وقدم إليه كتابه "كل مجدي أنني حاولت"، ورافقه رئيس جمعية "كهف الفنون" الفنان غاندي بو ذياب.وشارك أبي المنى في مأتم أرملة النائب السابق توفيق عساف عائدة شاكر صعب على رأس وفد من المشايخ واعضاء المجلس المذهبي، وتقبل التعازي الى جانب أبنائها: غسان، وليد، ومروان عساف وصهرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وأفراد العائلة، بمشاركة حشد من الفاعليات والشخصيات السياسية والاجتماعية والحزبية والاهلية ووزراء ونواب.وكان شيخ العقل كلف عضو المجلس المذهبي أسامة ذبيان تمثّيل المجلس في افتتاح مهرجان مزرعة الشوف لصيف 2023، بحضور النائب مروان حمادة ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ومدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب ممثلا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى وكاهن رعية مزرعة الشوف الأب جان عزام.كما أوفد المدير العام للمجلس المذهبي مازن فياض لتمثيله في العيد الوطني الهندي الذي أقامه السفير الهندي، والذي كان في استقباله، إضافة إلى الملحقة التجارية رنا زيتون.ونقل المدير العام تحيات شيخ العقل ودعا السفير الهندي إلى زيارة دار الطائفة الدرزية.