بشأن التعرفات الجديدة.. مجلس الوزراء أخذ علما بقرارات الضمان الاجتماعي (صور)

أعلنت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أخذ علما بالقرارات الصادرة عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول التعرفات الجديدة التي جرى اعتمادها لدى الصندوق.



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