لجنة متطوعي الدفاع المدني تشكر ميقاتي

صدر عن لجنة متطوعي الدفاع المدني البيان التالي:

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بعد ان وافق مجلس الوزراء اليوم على مرسوم تثبيت عناصر الدفاع المدني لتذليل جميع العقبات التي كانت تعترض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢١،وبعد ان تبين ان جميع المراجعات التي قمنا بها لم تفلح في حل مشكلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المذكور، نتقدم بالشكر الجزيل الى دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استجاب لطلبنا بعد ان قمنا بزيارته اليوم واعطى توجيهاته الفورية بوضع هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال كما طلب نشر المرسوم في اول عدد من الجريدة الرسمية.