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لبنان
اشكال فردي يتطور الى اطلاق نار في سهل بلدة طليا
Lebanon 24
17-08-2023
|
15:16
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين شبان من ال المصري واخرين من ال الحاج حسن في سهل بلدة طليا في البقاع، تطور الى تبادل اطلاق نار بين الطرفين.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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اشكال
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