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لبنان

اطلاق نار على "قهوة" في بعلبك.. والجيش يداهم

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:06
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ مسلحين أطلقوا النار على أحد مقاهي القهوة على طريق بعلبك الدولية، عند بلدة مقنة. ويقوم الجيش بمداهمات لتوقيف مطلقي النار.
 
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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اطلاق نار

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