اطلاق نار على "قهوة" في بعلبك.. والجيش يداهم

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ مسلحين أطلقوا النار على أحد مقاهي القهوة على طريق بعلبك الدولية، عند بلدة مقنة. ويقوم الجيش بمداهمات لتوقيف مطلقي النار.

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