قرار للمرتضى بشأن المتحف الوطني.. اليكم مضمونه

أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قراراً قضى بموجبه فتح ابواب المتحف الوطني بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، ابتداء من صباح الجمعة 18 الجاري وطيلة أيام الاسبوع، ما عدا الإثنين.

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