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لبنان

قرار للمرتضى بشأن المتحف الوطني.. اليكم مضمونه

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:36
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أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قراراً قضى بموجبه فتح ابواب المتحف الوطني بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر، ابتداء من صباح الجمعة 18 الجاري وطيلة أيام الاسبوع، ما عدا الإثنين.
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وزير الثقافة

المتحف الوطني

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