اليكم ما تضمنت ورقة العمل التي قدمها وزير التربية في جلسة مجلس الوزراء اليوم

بعدما ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، ورقة العمل التي قدمها وزير التربية عباس الحلبي حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي الجديد، اليكم ما تضمنه هذه الورقة بالتفصيل.

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