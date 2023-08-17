Advertisement

لبنان

اليكم ما تضمنت ورقة العمل التي قدمها وزير التربية في جلسة مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1098555-638279126026717313.PNG
Doc-P-1098555-638279126026717313.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، ورقة العمل التي قدمها وزير التربية عباس الحلبي حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي الجديد، اليكم ما تضمنه هذه الورقة بالتفصيل. 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الحلبي: في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر
lebanon 24
18/08/2023 01:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
دمج التلامذة السوريين باللبنانيين... قرار حاسم يكشفه وزير التربية
lebanon 24
18/08/2023 01:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مجلس الوزراء اتخذ قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتابع وزير التربية هذا الأمر في السنوات المقبلة
lebanon 24
18/08/2023 01:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس التنفيذي زارت لبنان وبحثت مع وزير التربية في برنامج ربط المدارس
lebanon 24
18/08/2023 01:34:24 Lebanon 24 Lebanon 24

تربية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:10 | 2023-08-17
18:30 | 2023-08-17
17:30 | 2023-08-17
17:03 | 2023-08-17
16:36 | 2023-08-17
16:06 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24