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لبنان
اليكم ما تضمنت ورقة العمل التي قدمها وزير التربية في جلسة مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
17-08-2023
|
16:30
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بعدما ناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، ورقة العمل التي قدمها وزير التربية عباس الحلبي حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي الجديد، اليكم ما تضمنه هذه الورقة بالتفصيل.
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