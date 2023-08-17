متابعة من الخارج

يتابع قطب سياسي من الخارج تخلّى عن الصفات الحزبية والنيابية، تفاصيل ما يحدث يومياً.. مع إعطاء التوجيهات اللازمة في سياق دعم الإستقرار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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