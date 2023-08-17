الفرزلي: لا أرى حرباً إسرائيلية محصورة في لبنان

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اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليس له حظوظ في رئاسة الجمهورية"، لافتا الى ان "الحوار بينه وبين حزب الله، هو الذي سيقرّر ما بينهما، وكيفية مسار معركة رئاسة الجمهورية".وقال الفرزلي في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية: "إن الأوضاع في لبنان ما زالت معقدة على مختلف المستويات، لاسيما على المستوى السياسي لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، لذلك لا يمكننا الخروج بخلاصات حاسمة لما يجري، إلا أنه لا شك أن الحوار بين جبران باسيل وحزب الله، يبدو أنه فتح كوة أساسية في جدار الأزمة المستعصية.ورداً على سؤال، رفض الفرزلي الدخول في لعبة الأسماء لرئاسة الجمهورية، معتبرا ان "هذا الأمر مرتبط بموقف حزب الله بالاتفاق مع باسيل".