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لبنان

الغرب يُريد لجنة تقصّي حقائق لانفجار بيروت

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:03
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كتب روجيه ابو فاضل في" الديار":يقول مصدر قضائي رفيع المستوى ان نتيجة كل الامور التي حصلت من تفجير وسرقة المساعدات الدولية للمتضررين ومنع القضاء من اكمال التحقيقات في جريمة المرفأ، فان هناك اتجاهًا دوليًا غربيًا وأوروبيًا آلى البدء بتحقيق منفصل عن كل التحقيقات التي جرت، والتي توقفت نتيجة خلافات السياسيين وانقسام القضاء.
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واشار المصدر الى ان موضوع لجنة تقصي حقائق تفجير المرفأ بوشر العمل به من قبل دول عربية عدة واوروبية، وكان قد حضر مسؤولون من تلك الدول وقاموا باستطلاعات ميدانية دون ابلاغ السلطات اللبنانية.
ويختم المصدر القضائي ان الأشهر المقبلة والسنة المقبلة ستكون سيفا على رؤوس كافة المسؤولين السياسيين اللبنانيين.
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