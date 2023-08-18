حضر الى المجلس بملابس سبور في "مهمة طارئة"

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لفت بالأمس حضور أحد النواب الذي يعتبر رأس حربة في المعارضة الى المجلس النيابي في أثناء توافد النواب الى الجلسة التشريعية. وكان اللافت أيضاً أنه لم يأتِ بأناقته المعهودة بل مرتديا "ملابس سبور شيك" ما يدل على أنه حضر على عجل الى المجلس.ولدى الإستفسار من أحد النواب عن سبب الحضور "غير المنطقي" لهذا النائب في هذا النهار بالذات، نمي الى الصحافيين أنه حضر من أجل إقناع أحد الزملاء بعدم حضور الجلسة التشريعية وتأمين النصاب، لكون المجلس النيابي اليوم هو هيئة تشريعية فقط لا غير.يذكر ان 53 نائباً حضروا بالامس الى مجلس النواب في حين كان المطلوب حضور 13 نائبا اضافيا لاكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة.