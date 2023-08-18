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لبنان
باسيل "يريد ولا يريد"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-08-2023
|
01:30
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تقول مصادر مطلعة إن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يرغب في ان يكون هناك منافسة شكلية في الانتخابات الداخلية، خصوصاً ان رئيس "التيار" يتم انتخابه مباشرة من القاعدة الحزبية.
وترى المصادر ان ايا من المنافسين الفعليين والمعارضين الشرسين لسياسات باسيل، لم يترشح لمنافسته على رئاسة الحزب وهذا أمر يريحه، علما انه يفضل حصول انتخابات، ولو كانت شكلية.
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وتعتبر المصادر ان باسيل يريد اعطاء طابع ديمقراطي، لكنه في الوقت نفسه يريد اثبات انه بات المسيطر الأول والوحيد على القاعدة الشعبية والحزبية لـ"التيار" على كل الاراضي اللبنانية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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