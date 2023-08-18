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لبنان

هكذا سيُطيح إتفاق "حزب الله" - "التيّار" بقوى المعارضة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-08-2023 | 01:45
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بدأت أوساطٌ سياسيَّة في قوى المعارضة بطرحِ تساؤلات جِدّية عن النتيجة التي سيصلُ إليها الحوار بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" وتحديداً على صعيدِ الملفّ الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك مخاوف من "حشرِ" المعارضة وحلفائها في زاوية غير محسوبة تتحدّدُ في توصُّل "التيار" والحزب إلى إتفاقٍ على إنتخاب رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ضمن دورة إقتراعٍ سيحظى فيها الأخيرُ حُكماً على أكثر من 65 صوتاً في حال دعمهُ "التيار" إنتخابياً. 
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ولفتت المصادر إلى أنَّه في حال اتجه التيار إلى التكتُّل مع الحزب وتأمينِ نصاب لجلسة الإنتخاب وضمان فوز فرنجيّة، عندها ستكون المعضلة كبيرة جداً على قوى المعارضة لسببين: أولاً لأنّه باتت هناك قدرة لدى محور الممانعة لإيصال فرنجية إلى قصر بعبداً، وثانياً لأنَّ ورقة مقاطعة الجلسات وعدم تأمين نصابٍ لها ستسقطُ تماماً وستُصبح من دون أي جدوى أو نتيجة. 
ووفقاً للمصادر، فإنه من الممكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خيار التعطيل في حال وجدت أن إنتخاب فرنجية قد يتحقق من دورة إنتخابية أولى، إلا أن الإستمرار في ذلك النهج لن يطول باعتبار أنه سيجري تحميل تلك القوى السياسية مسؤولية إستمرار الفراغ، سواء من قبل الأطراف السياسية الأخرى أو من قبل الدول الفاعلة على صعيد ملف لبنان. 
وإنطلاقاً من ذلك، رأت المصادر أنّ ما يجري سيكونُ تحدياً كبيراً لقوى المعارضة التي ترغبُ أكثر من أي وقتٍ مضى بـ"سقوط" أي تفاهمٍ بين "التيار" والحزب، لأن حصوله سيعني تسهيل طريق فرنجية إلى الرئاسة رغم اعتراض المعارضة على ذلك. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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