عناصر "مشبوهة" تظهرُ صيدا.. هذا ما كُشف عنها

تكثفت المخاوف مؤخراً داخل مخيم عين الحلوة من إمكانية خروج عناصر موالية لجماعة "جُند الشام" الإرهابيّة المتحصنة داخل مخيم عين الحلوة بشكلٍ تدريجي من المخيم باتجاه مدينة صيدا، وذلك عبر ملابس مدنيّة.

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وتقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ عدداً كبيراً من تلك العناصر معروفٌ لدى مخابرات الجيش التي تعملُ على تعقُّب كل من يخرج من المخيم وتحديداً من حي الطوارئ، ويُشتبه أنهُ تابعٌ لـ"جند الشام".



ولفتت المصادر إلى أنَّه بعض الشبان الموالين لتلك الجماعة والذين لديهم شبه حريّة في التحرك، باتوا يخضعون لرقابة من قبل مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية في حال خروجهم من المخيم عبر المعابر المعروفة.