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لبنان

عناصر "مشبوهة" تظهرُ في صيدا.. هذا ما كُشف عنها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-08-2023 | 02:15
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تكثفت المخاوف مؤخراً داخل مخيم عين الحلوة من إمكانية خروج عناصر موالية لجماعة "جُند الشام" الإرهابيّة المتحصنة داخل مخيم عين الحلوة بشكلٍ تدريجي من المخيم باتجاه مدينة صيدا، وذلك عبر ملابس مدنيّة.
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وتقولُ معلومات "لبنان24" إنَّ عدداً كبيراً من تلك العناصر معروفٌ لدى مخابرات الجيش التي تعملُ على تعقُّب كل من يخرج من المخيم وتحديداً من حي الطوارئ، ويُشتبه أنهُ تابعٌ لـ"جند الشام".

ولفتت المصادر إلى أنَّه بعض الشبان الموالين لتلك الجماعة والذين لديهم شبه حريّة في التحرك، باتوا يخضعون لرقابة من قبل مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية في حال خروجهم من المخيم عبر المعابر المعروفة.

ولفتت مصادر "لبنان24" أيضاً إلى أنَّ عناصر المجموعة الإرهابية ما زالت تتحرّك ليلاً على مختلف المحاور وتحديداً في حي الطوارئ وضمن مدارس تُسيطر عليها عسكرياً، وتضيف: "هناك تواجدٌ مسلح أيضاً بشكل ظاهر في مختلف النقاط الحساسة، الأمر الذي يُثير مخاوف جدية لدى سكان المخيم من اندلاع جولة إشتباك جديدة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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