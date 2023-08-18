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لبنان
4 آلاف دولار سيدفعها هؤلاء في لبنان.. إكتشفوا السبب!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-08-2023
|
03:15
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تبيّن أن حشوداً من السياح والمغتربين قدموا إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية لحضورِ حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي سيُقام في بيروت، يوم غدٍ السبت.
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وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الحفل تضمّن بطاقات بمختلف الأسعار في حين وصلت تكلفة بعض الحجوزات إلى أكثر من 4 آلاف دولار، ما يعني أن صاحب البطاقة المدفوعة بهذا السعر سيكون على المنصة القريبة جداً من المسرح.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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