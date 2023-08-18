4 آلاف دولار سيدفعها هؤلاء في لبنان.. إكتشفوا السبب!

تبيّن أن حشوداً من السياح والمغتربين قدموا إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية لحضورِ حفل الفنان المصري عمرو دياب الذي سيُقام في بيروت، يوم غدٍ السبت.

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وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الحفل تضمّن بطاقات بمختلف الأسعار في حين وصلت تكلفة بعض الحجوزات إلى أكثر من 4 آلاف دولار، ما يعني أن صاحب البطاقة المدفوعة بهذا السعر سيكون على المنصة القريبة جداً من المسرح.