بيانٌ جديد من بلدية الكحالة عن "حادثة الشاحنة".. ماذا جاء فيه؟

أصدرت بلديّة الكحالة بياناً أكدت فيه أنّ التحقيق بحادثة شاحنة الكحالة التي حصلت الأسبوع الماضي، هو أمرٌ واجب لإحقاق العدالة، داعية إلى عدم مساواة المعتدي بالمُعتدى عليه.

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وفي سياق بيانها، قالت البلدية: "لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة".

وأهاب البيان بـ"وسائل الإعلام توخي الدقة والوضوح، وانتظار البيانات الصادرة عنها لتبيان وإعلان المواقف التي تعبّر عن الموقف الموحد لأبناء الكحالة"، وختم: "إن البلدية تشكر وسائل الإعلام التي تتابع الحادثة بمهنية وموضوعية بما يخدم كشف الحقيقة وصون دولة القانون واحقاق العدالة، الضامن الوحيد لأمن واستقرار مواطنيها".





