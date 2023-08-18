بعد حادثة "كوع الكحالة"... هذا هو مرشّح "حزب الله" الوحيد

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وقد أتت حادثة "كوع الكحالة" التي شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين عناصر من "حزب الله" وآخرين من المنطقة، وسقوط قتيلين من كلا الطرفين، وما رافقها من غضب من قبل مناصري "القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب" وأهالي البلدة، ليدفع حارة حريك إلى التشدّد أكثر في انتخاب فرنجيّة. وفي هذا السيّاق، فإنّه من المنتظر بحسب مراقبين، أنّ يقبل "الحزب" بشروط باسيل، لأنّ هذا الأمر سيحسم خيار تكتّل "لبنان القويّ" بالإقتراع لفرنجيّة، وهكذا يكون قد ضمن غطاءً سياسيّاً مسيحيّاً لسلاحه، يتمثل بدعمٍ نيابيّ من قبل "الوطنيّ الحرّ"، والرئيس المسيحيّ.ويقول المراقبون إنّه بعد الذي حصل في الكحالة، فإنّ موافقة "حزب الله" على رئيسٍ وسطيّ لم تعدّ واردة، وقد تأكّد بعد الحادثة الأخيرة، وما سبقها في الطيونة، أنّه بحاجة فقط لشخصيّة تحفظ "ظهر المقاومة"، ولا أحد حاليّاً غير فرنجيّة قادر على لعب هذا الدور. ويعني هذا الواقع أنّ على "حركة أمل" ليس فقط الترحيب بالتقارب بين حليفها الشيعيّ و"التيّار"، وإنّما العمل والمساهمة في تطبيق الشروط التي طرحها النائب جبران باسيل قبل أيلول، موعد قدوم جان إيف لودريان إلى لبنان، موفداً من الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.ومن شأن توصّل "الثنائيّ الشيعيّ" و"التيّار" لمرشّحٍ مشتركٍ، أنّ يُعزّز موقفهما الرئاسيّ تجاه باريس، والدول الأخرى المعنيّة بلبنان، فلم يتبقَ أمام "حزب الله" و"أمل" سوى التفاوض مع باسيل لانتخاب فرنجيّة بأكثريّة 65 صوتاً.وهنا تجدر الإشارة أيضاً، إلى أنّ "حزب الله" لديه من يدعمه في الشارع السنيّ، بعدما حصّل مواقع نيابيّة مهمّة بعد عزوف "تيّار المستقبل" عن خوض الإنتخابات، إضافة إلى أنّ أغلبيّة الشيعة يُؤيّدونه، كما أنّ لديه حلفاء دروز، يتمثلون برئيس الحزب "الديمقراطي اللبنانيّ" طلال ارسلان، ورئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب. وبعد خلافه مع "الوطنيّ الحرّ"، فإنّ "الحزب" كان في مرحلة حرجة من خسارة أحد آخر داعميه المسيحيين، على الرغم من أنّ شعبيّة "التيّار" تراجعت بشكل لافت. إلّا أنّ ما يهمّ "حزب الله"، هو المحافطة، أقلّه على حزبين أو تيّارين مسيحيين داعمين لجهود "المقاومة".ولا يستبعدّ المراقبون أنّ يقوم "حزب الله" بعد ستّ سنوات بترشّيح باسيل، لأنّه يُمثّل الحليف المسيحيّ الأقوى بالنسبة إليه، فهدفه المحافظة على إستمراريّة الدعم المسيحيّ لسلاحه. ويرى المراقبون أنّ عودة التنسيق بين حارة حريك وميرنا الشالوحي في مختلف المواضيع نقطة بارزة في العلاقة بينهما، وخصوصاً في الإستحقاق الرئاسيّ. وأكثر من ذلك، فإذا قبل فرنجيّة بشروط باسيل، فإنّ التحالف بينهما سيعود أيضاً كما في السابق، وسيرتاح "الحزب" من استقرار العلاقة بين آخر حلفائه المسيحيين.ومن المتوقّع أنّ يسمع لودريان في جولته المرتقبة إلى لبنان الشهر المقبل الأجوبة عينها من مختلف الكتل النيابيّة. فـ"الثنائيّ الشيعيّ" سيُشدّد على فرنجيّة مرّة جديدة، وبشكل خاصّ إذا دعمه باسيل، وحصل التوافق المنتظر بين "حزب الله" وأفرقاء 8 آذار مع "التيّار" حول اللامركزيّة الإداريّة والماليّة والصندوق الإئتمانيّ.ويقول المراقبون إنّ حادثة الكحالة تُحتّم على "الحزب" و"أمل" الإسراع في تقديم التنازلات لباسيل، لأنّ المعركة الرئاسيّة أصبحت مصيريّة، فوصول مرشّحٍ غير فرنجيّة يُهدّد سلاح "المقاومة"، وربما يُدخل البلاد في نقاش خطيرٍ، قد يرتدّ على الشارعين المسيحيّ والشيعيّ أمنيّاً.