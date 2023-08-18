"لن نسكت عن الحق".. الجميّل: استدعاء أهالي الكحالة مرفوض

كتب النائب سامي الجميل على منصة "إكس": "استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض. حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور. نقف الى جانب أبناء الكحالة ونساند المواقف التي تصدر عنهم ولن نسكت عن الحق".

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