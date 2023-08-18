اجتماع حاسم بين التيار وحزب الله.. في هذا الموعد

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اعتبر النائب مروان حمادة أن "رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى النواب لم تكن موفّقة بالشكل، والردّ العنيف الذي تتعرض له غير مبرر، لأنه يتجاوز الرسالة بحد ذاتها، والمطلوب أن تهدأ الأمور في الأيام القليلة وقبل نهاية الشهر".وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان" الى أن "حظوظ نجاح الحوار إذا انعقد منخفضة جدا، لأنه من الواضح أن لا إصلاحات جدية، والمطلوب التوافق على انتخاب رئيس بأسرع ما يمكن، لأن هذه الحكومة استنفدت قدرتها حتى على تصريف الأعمال".وكشف عن "اجتماع لتبادل الآراء سيتم نهاية هذا الأسبوع بين التيار الوطني الحر وحزب الله"، واصفاً إياه "بالحاسم على صعيد استكمال الحوار بين الطرفين، اللّذين يتبادلان وعودا غير قابلة للتحقيق في ظل الأزمات المتلاحقة في البلاد".